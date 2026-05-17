PSG, Luis Enrique : « le pire match sur mes 3 années ici »

Le Paris Saint-Germain a terminé sa saison 2025/2026 de Ligue 1 par une défaite face au voisin du Paris FC (2-1). Une rencontre qui précède la très attendue finale de Ligue des Champions face à Arsenal. Mais pour Luis Enrique, le plus important restait d’abord ce match face au PFC. Après la rencontre, l’entraîneur espagnol n’a pas mâché ses mots, qualifiant la prestation de ses joueurs comme la pire depuis son arrivée au PSG à l’été 2023.

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« Ce qu’il faut retenir ? Rien. La première mi-temps a été d’un niveau bas. C’est difficile de valoriser la performance de l’équipe. C’est sans aucun doute le pire match que j’ai vu de notre part sur mes trois ans ici. L’expliquer par la finale ? Il y a beaucoup de choses, d’excuses. Mais je n’aime pas les excuses. Je sais que c’est difficile de jouer ce type de matchs. Mais quand tu es au PSG, tu dois montrer que tu es différent. Aujourd’hui, pour moi, c’est un mauvais match et je ne suis pas content », a-t-il indiqué.