L2 : Le Mans cale à Grenoble, Reims n’en profite pas

Avant le choc de ce soir entre Saint-Etienne et l’ESTAC, qui pourrait voir Troyes valider le titre de champion en même temps que la montée dans l’élite en cas de victoire, les poursuivants Reims et Le Mans avaient l’occasion de leur mettre la pression. Ils ont tous les deux échoué dans leur mission, notamment les Rémois qui vont s’en vouloir. Devant au tableau d’affichage face à Nancy grâce à un but précoce de Diarra (9e), et même en supériorité numérique suite à l’expulsion après l’heure de jeu de Suljic (65e), ils ont finalement été rejoints en fin de rencontre par l’ASNL et un but de Fdaouch (85e).

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Ce nul 1-1 leur font gagner une place au classement (5e) mais ils restent à distance du podium et surtout de la 2e place (6 points). Reims devra passer par les play-off pour espérer une promotion en Ligue 1. De son côté, Le Mans chipe justement cette place de dauphin à l’ASSE pour un petit point. Surpris par un penalty de Benet (35e) à Grenoble, les Sarthois ont rapidement égalisé grâce à Colas d’un tir croisé (39e). Ils doivent se contenter de ce point pris en Isère (1-1) et regarderont la rencontre de ce soir avec beaucoup d’intérêt.

Les résultats des matchs de 15h :

Reims 1 - 1 Nancy : Diarra (9e) ; Fdaouch (85e)

Grenoble 1 - 1 le Mans : Benet (sp 35e) ; Colas (39e)