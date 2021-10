Ligue des Nations : la liste de la Belgique pour affronter les Bleus

Au lendemain de l'annonce de la liste de Didier Deschamps pour le Final Four de Ligue des Nations, disputé en Italie du 6 au 10 octobre, c'était au tour du sélectionneur de la Belgique de dévoiler à 12h pétantes le groupe qui s'envolera pour Turin dans les prochains jours. Pour affronter les Bleus en demi-finale, jeudi prochain (7/10, 20h45), à Turin, Roberto Martinez s'appuiera sur un effectif de 24 joueurs, dont 4 gardiens.

Pour tenter de décrocher un premier trophée, quelques mois après avoir été évincé de l'Euro par l'Italie, au stade des quarts de finale, le numéro un du classement de la FIFA, devant le Brésil, l'Angleterre... et la France, pourra s'appuyer sur ses habituelles pointures. Absents lors du dernier rassemblement, Thibaut Courtois, Jan Vertonghen, Thorgan Hazard, Yannick Carrasco, Axel Wistel, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne et Thomas Meunier font leur retour.

Vermaelen, Mertens et Doku absents

Du côté de notre bonne vieille Ligue 1, on peut noter les présences de Matz Sels, portier du RC Strasbourg et habituelle doublure de Thibaut Courtois en sélection, et du défenseur lyonnais Jason Denayer. Actuellement blessé, l'ailier du Stade Rennais Jérémy Doku (10 sélections, 2 buts) n'est toujours pas présent, alors que le latéral droit du Stade de Reims Thomas Foket (7 sélections, 1 but) n'enchaînera pas un deuxième rassemblement.

Comme annoncé par la presse belge un peu plus tôt dans la journée, les Red Devils seront privés de Thomas Vermaelen (Vissel Kobe, 35 ans), déjà absent en septembre pour les matches de qualification face à l'Estonie et à la Biélorussie et interdit de déplacement en raison des mesures sanitaires au Japon. L'ancien d'Arsenal était (re)devenu un pilier de la sélection, avec laquelle il avait été titulaire lors du dernier Euro. Dries Mertens manque aussi à l'appel.

Le calendrier du final four de Ligue des Nations

Le groupe de la Belgique pour le final four de Ligue des Nations :

Gardiens : Thibaut Courtois (Real Madrid), Koen Casteels (Wolfsbourg), Matz Sels (RC Strasbourg), Simon Mignolet (Club Bruges)

Défenseurs : Jason Denayer (OL), Toby Alderweireld (Al-Duhail SC), Timothy Castagne (Leicester City), Thomas Meunier (Dortmund), Jan Vertonghen (Benfica) Dedryck Boyata (Hertha Berlin)

Milieux : Leander Dendoncker (Wolverhampton), Youri Tielemans (Leicester City), Charles De Ketelaere (Club Bruges), Hans Vanaken (Club Bruges), Kevin De Bruyne (Manchester City), Axel Wistel (Dortmund)

Attaquants : Thorgan Hazard (Dortmund), Eden Hazard (Real Madrid), Leandro Trossard (Brighton), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Dodi Lukebakio (Wolfsbourg), Romelu Lukaku (Chelsea), Michy Batshuayi (Besiktas), Yannick Carrasco (Atlético de Madrid)