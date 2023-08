Mercato : l’OM veut récupérer un chèque de 40 M€

La suite après cette publicité

Le pompier Pablo Longoria a éteint l’incendie. Mardi soir, le président de l’Olympique de Marseille est venu s’exprimer face aux médias après l’élimination de son équipe en Ligue des Champions. Bien que déçu, il s’est montré confiant, lui qui doit piloter un projet différent de celui qu’il avait imaginé. Il avait mené un recrutement afin de jouer la C1 ainsi que les premiers rôles en Ligue 1.

L’OM n’est pas inquiet

Ce sera toujours le cas pour le championnat de France. En revanche, son équipe évoluera en C3. Ce n’est pas tout à fait la même chose sportivement comme économiquement. L’OM a fait une croix sur un gros chèque en étant éjecté de la Ligue des Champions. On parle de 16 millions d’euros, sans compter l’argent perçu lors des phases de poules en cas de victoire ou de match nul, ni les recettes liées à la billetterie et au merchandising.

Cela représente un manque à gagner. Mais Pablo Longoria a assuré mardi qu’il avait prévu tous les scénarios. D’ailleurs, les recrues ne poseront pas problème financièrement puisque certaines primes étaient liées à une qualification en C1. Toujours au sujet du mercato, le président a aussi expliqué que cela pourrait être plus difficile pour lui d’attirer des joueurs sans C1. Mais Longoria, qui a participé à une réunion de crise hier, va surtout devoir s’activer pour dégraisser.

Guendouzi, la grosse vente de l’été ?

Ce qui est difficile pour lui cet été, malgré les départs de Cengiz Ünder (Fenerbahçe), Dimitri Payet (résiliation) ou encore le nouveau prêt de Konrad de la Fuente. L’Equipe explique ce jeudi que le président de l’OM va devoir vendre pour environ 40 millions d’euros. C’est ce qu’a planifié Longoria cet été. L’élimination en Ligue des Champions et surtout la fin du mercato qui approche va accélérer le processus. Malheureux après le match de mardi, Mattéo Guendouzi est plus que jamais sur le départ. L’Inter et la Lazio sont séduits selon L’Equipe.

Le quotidien sportif précise, en revanche, que la Premier League n’est plus très intéressée. De son côté, Le Parisien explique que l’OM espère en tirer 25 millions d’euros. C’est la grosse vente qu’attend le club olympien, qui doit encore gérer plusieurs cas dont celui de Ruslan Malinovskyi. Dans le même temps, Marseille envisage d’accueillir encore 2 ou 3 recrues. Un latéral polyvalent, un ou deux joueurs offensifs peuvent encore arriver. Mais cela dépendra des ventes. Le temps presse pour l’OM.