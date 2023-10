L’OL s’inquiète pour Ernest Nuamah

La suite après cette publicité

Arrivé cet été à l’OL, le prodige ghanéen Ernest Nuamah prend graduellement ses marques dans le Rhône. Le week-end dernier face à Lorient (3-3), l’ancien joueur de Nordsjælland s’est montré excellent et a même inscrit son premier but sous les couleurs lyonnaises. Une montée en puissance poursuivie mais interrompue par la trêve internationale.

Et autant dire que cette coupure inquiète l’OL. Convoqué avec le Ghana, Nuamah a en effet pris la direction des États-Unis pour affronter le Mexique ce dimanche à Charlotte, puis la team USA, trois jours plus tard, à Nashville. Un long périple qui ne réjouit pas la direction rhodanienne, comme l’indique Le Progrès. Alors qu’un match capital face à Clermont se profile le 22 octobre, l’OL craindrait une éventuelle blessure ou fatigue musculaire de son joueur. Ce qui confirme une fois de plus l’idée d’un calendrier complètement infernal pour les joueurs.