Real Madrid : José Mourinho a déjà commencé sa grande révolution

Si la reprise officielle de l’entraînement est prévue lundi matin à Valdebebas, José Mourinho est déjà au travail depuis plusieurs semaines. Présent vendredi au centre d’entraînement du Real Madrid, le technicien portugais s’est déjà activé lors de ses premiers jours au club avant le lancement de sa première préparation estivale. En coulisses, l’ancien entraîneur de Chelsea et de l’AS Roma a multiplié les réunions avec les différents services du club afin de préparer au mieux cette nouvelle aventure.

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Dès son arrivée, Mourinho a d’ailleurs donné le ton : « Je suis là pour aider tout le monde à être meilleur : les joueurs, le staff… Il faut créer une culture du travail, de la responsabilité et de l’ambition. On ne travaille pas au Real Madrid, on travaille pour le Real Madrid », avait-il expliqué lors de sa présentation. Marca assure que l’objectif du Special One consiste avant tout à instaurer une nouvelle culture de l’exigence au quotidien pour retrouver le chemin des titres.

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Les joueurs de la Fabrica scrutés de près

Le Portugais a insisté sur le fait que le succès ne viendra que si tout le monde au club a le même engagement quotidien et la même compétitivité. Lundi, Mourinho dirigera ses premières séances avec les joueurs déjà disponibles, avant le retour des Mondialistes. Le technicien portugais en profitera également pour observer de nombreux jeunes issus du centre de formation, qu’il a lui-même sélectionnés après avoir étudié leurs rapports individuels. Pour plusieurs d’entre eux, cette préparation représentera un véritable test pour une intégration durable au groupe professionnel, pas une simple opportunité de jouer.

Enfin, contrairement à certaines attentes, Mourinho ne compte pas bouleverser l’organisation interne du Real Madrid. « Il n’y a aucune intention de créer des problèmes ou de licencier qui que ce soit. Il veut que tout le monde soit uni. Il veut créer une bonne atmosphère et leur faire savoir que chacun sera important pour l’objectif ultime », indique une source interne à Marca. Une première décision a toutefois été prise : Antonio Pintus restera responsable de la préparation physique, tandis que Llopis sera remplacé par Nuno Santos. L’objectif est clair : fédérer le Real Madrid pour lui permettre de retourner au sommet.