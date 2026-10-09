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Série A

Brésil : Neymar sauve Santos

Par Sasha Nahon
1 min.
Neymar avec Santos @Maxppp
Santos 2-2 Flamengo

Neymar a encore fait parler son talent au Brésil. Entré en jeu à la mi-temps face à Flamengo, dans la nuit de jeudi à vendredi, l’ancien attaquant du PSG a permis à Santos d’arracher un match nul spectaculaire (2-2) grâce à deux penalties inscrits en seulement cinq minutes. Alors que son équipe était menée 2-0 à la pause après des réalisations de Danilo (44e) et Lucas Paqueta (45e+4), le Brésilien a remplacé Philippe Coutinho dès la reprise pour tenter de renverser la situation. Après avoir écopé d’un carton jaune pour comportement antisportif (53e), Neymar s’est finalement illustré dans les dernières minutes de la rencontre. À la 82e minute, il a transformé un premier penalty obtenu à la suite d’une main de Jorginho, expulsé sur l’action. Cinq minutes plus tard, il a récidivé après une faute de Bruno Henrique sur Gabriel Barbosa, permettant à Santos de revenir à hauteur de Flamengo.

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Les deux penalties ont été exécutés avec la même maîtrise par Neymar, qui a opté à chaque fois pour une course d’élan très lente avant de placer son ballon à la droite du gardien argentin Agustin Rossi. Ce résultat a également des conséquences importantes au classement du championnat brésilien. Toujours leader, Flamengo ne compte désormais plus qu’un point d’avance sur Palmeiras, qui s’est imposé face à Bahia (1-0) dans la soirée. De son côté, Santos occupe la huitième place et repart avec un point précieux face au premier du championnat.

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