La liste de l’Argentine avec Panichelli et Rulli

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Panichelli et Enciso avec Strasbourg @Maxppp

Lors de la prochaine trêve internationale, l’Argentine de Lionel Messi jouera un match de gala face à l’Angola, à Luanda. Pour l’occasion, Lionel Scaloni a dévoilé sa liste pour cette rencontre avec quelques surprises. Messi est évidemment présent. En Ligue 1, avec Balerdi absent, l’OM est représenté par Gerónimo Rulli, convoqué dans les buts.

🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐
#SelecciónMayor 📋Lista de convocados para el amistoso frente a Angola.
Deux nouveaux joueurs ont été appelés par Scaloni. Le premier se nomme Gianluca Prestianni, pépite de Benfica de 19 ans et finaliste malheureux de la dernière Coupe du monde U20 face au Maroc. Surtout, l’attaquant en forme de Strasbourg Joaquín Panichelli est convoqué pour la première fois. Auteur de 10 buts en 14 matches cette saison, le buteur de 23 ans est récompensé.

Pub. le - MAJ le
