PSG, Barça : Luis Campos à Madrid dans le même hôtel que Joan Laporta

Le Paris Saint-Germain est en train de s’activer en coulisses pour préparer la prochaine saison sur des bases solides. Les dirigeants du club de la capitale ont notamment plusieurs dossiers chauds à gérer. Outre le cas de Christophe Galtier, l’avenir de Lionel Messi est lui aussi au cœur des spéculations. Et une nouvelle vidéo venant d’Espagne devrait faire couler beaucoup d’encre.

En effet, Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, est à Madrid actuellement, comme on peut le voir sur une vidéo publiée par le média espagnol El Chiringuito sur son compte Twitter. Le Portugais résiderait dans le même hôtel que Joan Laporta, le président du FC Barcelone. Il n’en fallait pas plus pour relancer les rumeurs les plus folles sur le retour de Lionel Messi en Catalogne.

