FC Barcelone : Joan Laporta regrette l’annulation du match

Alors que le FC Barcelone devait affronter la Juventus samedi soir, un virus de gastro-entérite est venu perturber les Catalans. Malades, au ventre notamment, les Blaugranas n’étaient pas en condition pour participer à la rencontre face à la Vieille Dame. De quoi faire rager les milliers de fans venus encourager les deux équipes. Joan Laporta est le premier déçu.

Malheureusement, le match ne pourra être reporté à un autre jour. «Nous avons essayé de le déplacer à lundi, mais cela n’a pas été possible car le stade est déjà pris pour cette date. Ensuite, il n’y a plus de possibilité en raison des dates serrées», explique le président du FC Barcelone à Marca. Ce dernier affirme que : «c’est un virus qui n’a touché que l’équipe, ils avaient mal à l’estomac, certains avec des vomissements, et ce n’était pas possible ». Espérons désormais que les Barcelonais seront aptes à reprendre la compétition, eux qui affrontent Arsenal dans la nuit de jeudi à vendredi à Los Angeles.

