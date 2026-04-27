Bayern : les louanges de Kompany et Upamecano à Olise

Dans la montée en tension avant la demi-finale de Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern au Parc des Princes, Vincent Kompany a longuement insisté sur la progression de Michael Olise, tout en refusant de commenter les déclarations de sa direction sur son avenir. L’entraîneur bavarois s’est concentré sur le terrain et sur le niveau affiché par son joueur, qu’il replace dans une trajectoire encore en construction au plus haut niveau. « J’ai déjà dit que je ne commente pas les déclarations de mes supérieurs. Je peux parler de Michael Olise. Ce que Michael a accompli, la manière dont il joue si bien – et nous ne devons pas oublier que c’est sa première demi-finale de Ligue des champions et qu’il n’évolue au plus haut niveau que depuis 18 mois. Je vois à son attitude qu’il peut et veut continuer à progresser. J’espère qu’il pourra continuer à performer au meilleur de sa forme, même dans des matchs comme celui de demain. Il a le potentiel pour être un joueur de premier plan pendant longtemps. »

La suite après cette publicité

Dans le même élan, Kompany a insisté sur l’approche quasi obsessionnelle du détail chez son ailier, un trait qu’il compare à d’autres grands professionnels qu’il a connus. « Il est absolument obsédé par les détails. Il fera toujours les choses à sa manière. J’ai aussi travaillé avec Kevin De Bruyne, et il était obsédé par les détails lui aussi. Je vois cela chez Michael également. Il aime plaisanter avec ses coéquipiers, mais quand il s’agit de travail, il s’y met. Il a une attitude exemplaire ». Des propos prolongés par Dayot Upamecano, qui mesure au quotidien la difficulté de contenir son coéquipier à l’entraînement. « Je dois le défendre à l’entraînement, et c’est incroyablement difficile. Il peut faire presque tout avec le ballon. Quand il a le ballon, il pense qu’il peut simplement me passer. Il travaille incroyablement dur. C’est mon voisin. Quand je lui dis ce qu’il doit faire après l’entraînement, il me dit qu’il sera encore en train de travailler. Il veut toujours s’améliorer. Je suis heureux de jouer avec lui en équipe nationale et à Bayern ». Une double lecture qui en dit long sur le statut grandissant d’Olise dans un Bayern lancé vers un choc européen de très haut niveau.

Suivez Paris SG - Bayern Munich sur CANAL+ ! Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.