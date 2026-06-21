Espagne : le tout premier but de Lamine Yamal en Coupe du Monde

Ce dimanche, l’Espagne devait se faire pardonner. La Roja qui avait été tenue en échec par le Cap-Vert pour son entrée en lice dans la Coupe du Monde 2026 (0-0) affrontait cette fois l’Arabie saoudite. Un match où les hommes de Luis de la Fuente devaient l’emporter pour grimper à la première place de leur groupe.

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Lamine Yamal lance l'Espagne ! 🇪🇸

Parfaitement servi par Oyarzabal, le jeune crack espagnol ouvre le score et donne l'avantage à la Roja.



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Et cela n’a pas traîné avec des buts précoces. Lamine Yamal a délivré les Espagnols à la dixième minute en reprenant un centre de Mikel Oyarzabal. Juste derrière, le buteur de la Real Sociedad s’est offert un doublé pour un score de 3-0 à la pause fraîcheur lors de la 25e minute de jeu. C’est le premier but de Lamine Yamal en Coupe du Monde dans sa carrière.