Cristiano Ronaldo prend très cher au Portugal, le Barça réclame une fortune pour Ousmane Dembelé

« Ronaldo préfère les millions de l’Arabie au Portugal »

La suite après cette publicité

Au Portugal, c’est Cristiano Ronaldo qui fait parler. Ce mardi soir, il était présenté par son nouveau club d’Al-Nassr et il s’est notamment expliqué sur son choix. Mais pour le Correio da manhã, une chose est sûre, « Ronaldo préfère les millions de l’Arabie au Portugal » ! Car CR7 l’a affirmé, il a reçu des offres de son pays natal, mais n’a semble-t-il pas donné suite. Et c’est aussi ce que retient A Bola, cela fait même la Une du journal.

Une clause à 100 M€ pour Dembélé ?

Du côté de l’Espagne, Ousmane Dembélé et sa possible vente font les gros titres. Sport affirme que le Barça que si le PSG le veut vraiment, il devra payer le prix fort, celui de sa clause libératoire. Comme nous vous le révélions en exclusivité sur Foot Mercato, la clause n’est que de 50 M€ et la moitié du montant ira à l’agent de Dembélé, si un club la lève. Sauf que le journal Sport rapporte que le Barça maintient que cette clause est plutôt de 100 M€ ! Mateu Alemany, le directeur du football du Barça, l’a notamment affirmé, explique le média catalan. Paris est prévenu.

À lire

Les révélations du président d’Al-Nassr sur les dessous du deal XXL avec Cristiano Ronaldo

Lampard « fessé » par Brighton !

En Angleterre, ce qui fait réagir les journaux, c’est la déculottée reçue par Everton, à domicile, face à Brighton (4-1). Mais aussi un Frank Lampard « fessé » comme le rapporte le Daily Star. Les fans des Toffees étaient furieux et ont fait rugir le stade de Goodison Park ! Il faut dire qu’Everton est 16e de Premier League, et reste sur 4 défaites et 0 victoire, sur les 5 derniers matches. C’est donc le coach anglais qui prend cher ce mercredi dans la presse. Il fait aussi la Une du Daily Telegraph. « Lampard humilié et au bord du gouffre », titre le journal, qui évoque une situation d’un coach « sous le feu » des critiques en ce moment. Même son de cloche en Une du Daily Mail qui décrit aussi Lampard comme était « au bord du gouffre ».