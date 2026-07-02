Coupe du Monde 2026 : les États-Unis sont fous de rage

L’aigle américain a vaincu le lynx des Balkans. Dans la nuit, la sélection nord-américaine a rejoint les deux autres pays hôtes - le Canada et le Mexique - en huitièmes de finale de cette Coupe du Monde 2026, s’imposant 2-0 contre la Bosnie et confirmant les bonnes sensations laissées lors des premiers matchs dans ce tournoi. Au prochain tour, la bande de Christian Pulisic défiera la Belgique, dans un duel qui s’annonce très intéressant à suivre.

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Seulement, pour ce match face aux Diables Rouges, Mauricio Pochettino devra composer sans Folarin Balogun. Auteur du premier but de son équipe juste avant la mi-temps dans la nuit, l’attaquant monégasque a ensuite été expulsé peu après l’heure de jeu, la faute à une semelle assez impressionnante sur Tarik Muharemović. Le sélectionneur américain devra donc se passer de celui qui a fait trembler les filets à 3 reprises pour ce match couperet, et forcément, ça l’énerve clairement.

Les Américains l’ont mauvaise

Déjà très démonstratif dans sa zone technique au moment où son joueur a vu rouge, l’Argentin s’est exprimé en conférence de presse par la suite. « Pour moi, ce n’est jamais carton rouge. Il n’y a aucune intention de marcher sur le joueur. C’est une action normale dans le football, c’est un accident. Il est très déçu. C’était une action sans aucune mauvaise intention. On ne peut rien faire pour changer ça maintenant. Vous voyez les décisions 50/50 ? Et bien il n’y en avait aucune pour nous », s’est ainsi emporté l’ancien joueur du Paris Saint-Germain. Alexis Lalas, ancien joueur et consultant, a posté une action similaire de Lionel Messi plus tot dans ce Mondial, dénonçant une différence de traitement évidente selon lui. Patrick Mahomes, QB star des Chiefs, s’est lui aussi exprimé sur son compte X au moment de l’expulsion : « mec, quoi ? ».

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La possibilité de faire appel a même été évoquée publiquement par le coach argentin, avant d’apprendre que ce n’était pas réellement possible. « Je pense que c’est une bêtise », a d’ailleurs lancé Weston McKennie après le match, à ce sujet. Pour les médias nord-américains, il n’y a aucun doute : Balogun n’aurait pas dû être expulsé. « Des protocoles VAR mal appliqués expulsent injustement Balogun », écrit par exemple ESPN, affirmant que les ralentis et les images fixes n’auraient pas dû être utilisés de la sorte et qu’ils ont faussé la perception et donc la décision de l’arbitre Raphaël Claus. Mais comme l’ont aussi dit plusieurs joueurs américains, les USA ne dépendent pas que d’un joueur et les Belges doivent s’attendre à défier une équipe coriace, alors que Ricardo Pepi devrait occuper la pointe de l’attaque en huitièmes.