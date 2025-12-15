Menu Rechercher
L’AC Milan annonce la prolongation d’Alexis Saelemaekers

Par Matthieu Margueritte
Alexis Saelemaekers sous le maillot de l'AC Milan @Maxppp

Arrivé à l’AC Milan en provenance d’Anderlecht, le milieu de terrain belge Alexis Saelemaekers (26 ans) vient de rempiler avec les Rossoneri. Initialement lié au club lombard jusqu’en 2027, l’international belge (21 capes, 2 buts) a paraphé une prolongation de quatre années supplémentaires.

AC Milan
The story continues, with Alexis Saelemaekers and Milan together ❤🖤
« L’AC Milan est heureux d’annoncer le renouvellement du contrat d’Alexis Saelemaekers jusqu’au 30 juin 2031, à compter du 1er juillet 2026. Arrivé au club en janvier 2020, Alexis a progressé au fil des saisons, se distinguant par son professionnalisme, son esprit de sacrifice et son fort sentiment d’appartenance, incarnant les valeurs du club sur et en dehors du terrain. Après avoir disputé 159 matches et marqué 12 buts sous le maillot rossonero, contribuant également à la victoire du Scudetto lors de la saison 2021/22, le Milan et Alexis Saelemaekers poursuivront leur chemin ensemble, avec l’ambition d’atteindre de nouveaux objectifs et d’écrire de nouvelles pages de l’histoire rossonera », indique le communiqué.

