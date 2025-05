Ligue des Champions : l’Inter Milan promet l’enfer au PSG

Deux ans après sa finale perdue à Istanbul contre Manchester City (1-0), l’Inter Milan a l’occasion d’écrire une nouvelle page dorée de son histoire. Apparemment, les Nerrazzuri ne pourront pas compter sur l’appui de Didier Deschamps, ni du football en général, mais on a vu cette saison que ces intrépides Interistes savaient affronter les vents contraires. Ils n’ont eu besoin de personne pour aller s’imposer à Munich en quart de finale aller de Ligue des Champions (2-1), ni pour marquer 3 buts à Montjuïc face à l’une des meilleures équipes de la planète.

Ils ont désormais l’ambition d’accrocher un nouveau grand à leur tableau de chasse, à savoir le PSG, qui vient d’envoyer valdinguer trois clubs anglais depuis les 1/8es de finale. Sur le papier, c’est un duel équilibré que devraient nous réserver les deux équipes à Munich, le 31 mai, même si le facteur "expérience" tournerait plutôt en faveur des Interistes, trentenaires pour la plupart, et dont 9 joueurs ont déjà disputé une finale de C1. D’ailleurs, Simone Inzaghi considère ça plutôt comme une force, si l’on s’en réfère à ses propos tenus au micro de l’UEFA.

Les Interistes reviennent l’esprit revanchard

«Si c’est un problème qu’on ait des joueurs beaucoup plus âgés que Paris ? Pour moi, non. Au contraire, ça aide beaucoup sur des moments de tension, des temps faibles, pendant les matchs. J’ai un groupe de grands joueurs, mais surtout de grands hommes, a-t-il confié. On travaille toujours de la meilleure façon possible et on s’efforce à rester lucide. Notre double confrontation contre le Barça est dans toutes les têtes, battre le Bayern a aussi été dur. On a réalisé un super parcours et deux ans après cette finale face à Manchester City, avec qui on avait fait armes égales, la victoire serait un aboutissement de notre excellent travail. Ce sera une finale très importante, et on tient à offrir cette grande joie à nos supporters. On va tout faire pour.»

Mais avant ça, l’Inter affrontera Côme, car contrairement au PSG, les Italiens joueront le titre en championnat jusqu’à la dernière journée. Blessé depuis deux matchs, Lautaro Martinez devrait effectuer son retour pour l’occasion, comme Frattesi, et possiblement Pavard. L’Argentin a d’ailleurs évoqué la finale de C1 face à Paris. Et il trépigne d’impatience : « ça va être une émotion incroyable parce que j’ai déjà vécu la finale à Istanbul et la Coupe du monde au Qatar avec la sélection. Gagner la Ligue des Champions, c’est un rêve et il n’est qu’à un pas de nous. Je ne veux même pas penser à savoir si on sera capable de gagner ou non. Je veux juste atteindre cet objectif que nous voulons tous, et qui manque à l’Inter depuis de nombreuses années. » Les Parisiens devront avoir les crocs, car les Italiens arriveront le couteau entre les dents, avec la ferme ambition de décrocher une 4e C1 dans leur histoire.