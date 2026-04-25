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Ligue 1

Affrontement entre supporters du PSG et déplacement à Angers annulé

Par Maxime Barbaud
Le collectif Ultras Paris au Parc des Princes @Maxppp
Angers PSG
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Le déplacement des ultras du PSG à Angers (coup d’envoi à 19h) a été annulé. D’après les informations de RMC, un affrontement entre deux groupes affiliés au CUP a eu lieu sur le trajet qui les emmenait en direction du Maine-et-Loire. Les cars ont alors fait demi-tour.

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La rixe aurait eu lieu au niveau de la Ferté-Bernard, dans la Sarthe. Il n’y aura donc pas beaucoup de supporters parisiens dans le parcage visiteurs à Raymond-Kopa ce samedi. Cet événement pourrait marquer sur la durée les relations entre les différents groupes d’ultras du club de la capitale.

Pub. le - MAJ le
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