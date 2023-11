AC Milan : ça se précise pour Zlatan Ibrahimovic

Et si Zlatan Ibrahimovic revenait à l’AC Milan ? Le Suédois a fait ses adieux, en tant que joueur, mais il pourrait revenir dans la peau d’un dirigeant. C’est la tendance qui se dessine depuis quelques semaines maintenant, et les difficultés rencontrées actuellement par les Rossoneri pourraient bien accélérer le processus.

Comme le rapporte La Gazzetta dello Sport, une nouvelle rencontre a eu lieu entre l’ancien attaquant milanais et le propriétaire Gerry Cardinale, pour définir les contours du rôle potentiel de Zlatan. Et il se pourrait qu’il ait d’autres prérogatives, en lien avec le groupe RedBird (qui possède l’AC Milan, d’autres clubs dont Toulouse en France, mais qui a d’autres activités dans le sport, les médias et le divertissement). L’influence mondiale d’Ibrahimovic pourrait être utile à RedBird.

