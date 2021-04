OM : Alvaro Gonzalez pense déjà à l’année prochaine

La suite après cette publicité

Après sa victoire dans la douleur face à Dijon, l’OM se replace dans la course à l’Europe. À seulement un point de Lens, cinquième, les Marseillais peuvent toujours rêver de places européennes sous les ordres de Jorge Sampaoli. En conférence de presse d'après-match, Alvaro Gonzalez (31 ans) expliquait d'ailleurs que le groupe olympien travaillait aussi en pensant sur du long terme, pour l’année prochaine.

« On a changé beaucoup de choses. Il faut s'améliorer physiquement parce que nos entraînements sont différents. Les semaines sont dures, car on a besoin de travailler beaucoup plus notre physique et avec le ballon. On travaille pour s’améliorer sur les 5-6 matchs qu’on va jouer dans le prochain mois. Mais après, on travaille surtout pour l’an prochain. Il (Jorge Sampaoli) pense à cette saison et à l’année prochaine. C’est dur, car on a changé tout ce qu’on a fait les huit mois avant. »