Mercato : le clan d’Igor Paixao prévient l’OM

Des satisfactions à l’OM cette saison, il n’y en a pas eu beaucoup. Le club a surtout été remué par des histoires internes (Rabiot/Rowe), des coups du sort improbables (élimination en Ligue des Champions par un but du gardien Trubin), des buts encaissés dans les dernières minutes, et bien sûr des résultats encore trop irréguliers pour aller chercher les bonnes places en Ligue 1. Le départ de Roberto De Zerbi et l’arrivée d’Habib Beye ont fini d’achever les espoirs olympiens. Il n’y aura pas de Ligue des Champions l’an prochain.

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Les Phocéens vont devoir se serrer la ceinture et vendre surtout. Leur avenir européen est déjà sur la sellette. Confronté à une situation financière délicate et n’ayant pas respecté les engagements pris dans l’accord conclu en 2022, l’OM s’expose à une possible exclusion de la Ligue Europa pour la saison prochaine. Certaines décisions restent également en attente… notamment la finalisation de l’arrivée de Bruno Genesio pour remplacer Habib Beye. Pour rassurer auprès des instances, il va falloir se séparer de quelques éléments.

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Paixao veut rester

Mason Greenwood est souvent cité, Leonado Balerdi aussi, puis Igor Paixao, dont la cote est restée intacte après une première saison conclue à 12 buts et 7 passes décisives en 42 apparitions. Arrivé il y a un an en provenance de Feyenoord contre 30 M€ hors bonus (transfert le plus cher de l’histoire du club), l’ailier brésilien est courtisé, par la Roma notamment. Sans réaliser une énorme plus-value non plus, la vente du joueur permettrait de renflouer les caisses rapidement. Encore faut-il que le principal intéressé accepte son départ.

Ça n’a pas l’air d’en prendre le chemin, d’après les dernières informations de La Provence. Paixao se sent bien à Marseille et ne compte pas s’en aller, lui dont le contrat court jusqu’à 2030. Son père est même venu vivre avec lui pour l’aider dans sa vie de tous les jours. «Même si on nous contacte, Igor a l’intention de rester à l’OM», explique un membre de l’entourage du joueur au journal. Grégory Lorenzi ne s’est pas encore entretenu avec Paixao et la position de l’OM n’est pas encore connue non plus. Mais face à sa situation précaire, le club n’est pas en position de force…