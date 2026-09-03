Mourinho envoie un message aux jeunes du Real Madrid

Cet été, José Mourinho a retrouvé le Real Madrid, afin d’y apporter son expérience mais aussi de remettre de l’ordre dans un vestiaire au bord de l’implosion. Et on peut dire que pour le moment, le Spécial One semble trouver la bonne formule. Le Portugais peut compter sur ses stars. Mais il ne ferme pas non plus la porte aux jeunes de la Casa Blanca. Il leur a d’ailleurs fait passer un message face à la presse ce jeudi matin.

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« Nombre d’entre eux s’entraînent régulièrement avec moi, tous les jours. D’autres viennent occasionnellement. Nous les suivons de près. Ils (les employés du centre de formation, ndlr) ont fait un travail remarquable ces dernières années. Grâce à eux, Thiago Pitarch a été promu en équipe première et le Real Madrid a engrangé des millions grâce aux transferts (de jeunes du club, ndlr). Au final, il ne s’agit pas vraiment de transferts, car le Real Madrid les récupère quand il le souhaite. Suspensions, blessures… des opportunités se présentent à eux ; j’apprends à mieux les connaître chaque jour. Nous sommes en contact quotidien avec La Fábrica (le centre de formation). Je ne vais pas tous les solliciter, mais ils peuvent être enthousiastes. »