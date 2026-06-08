CdM : la FIFA confirme que l’arbitre somalien refoulé par les États-Unis ne pourra pas officier

Meilleur arbitre africain 2025, Omar Abdulkadir Artan devait devenir le premier arbitre somalien d’une Coupe du Monde. Il n’en sera finalement rien. Ce lundi, malgré son visa, ce dernier s’est vu refuser l’entrée sur le sol américain, qu’il a dû quitter dans la foulée, quelques mois après les propos racistes du président américain à l’encontre des Somaliens. Il y a quelques minutes, l’instance du football mondial a confirmé que l’arbitre ne pourra pas officier lors du Mondial.

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«La FIFA confirme que l’arbitre Omar Abdulkadir Artan ne pourra ni s’entraîner ni officier lors de la Coupe du monde 2026, après s’être vu refuser l’entrée aux États-Unis. La Fifa n’intervient pas dans les procédures d’immigration du pays hôte, y compris dans l’octroi des visas, et a été informée par les autorités que le statut de M. Artan ne serait pas modifié pour le moment, est-il ajouté dans le communiqué. Conformément aux précédentes compétitions organisées par la FIFA, c’est le gouvernement du pays hôte qui détermine en dernier ressort qui reçoit un visa et qui est admis sur son territoire».