PSG : Nasser al-Khelaïfi connaîtra la décision de la justice suisse courant juin

Nasser al-Khelaïfi sera bientôt fixé concernant l'affaire du « FIFAgate » et l'octroi de droits télévisuels (attribution par la FIFA au groupe beIN pour les Coupes du monde 2026 et 2030, zones Moyen-Orient et Afrique du Nord, pour un contrat estimé à 480 millions de dollars). Pour rappel, après quatre heures de réquisitoire, le 8 mars dernier, le Ministère public de la Confédération helvétique (MPC, parquet) avait respectivement requis 28 mois de prison à l'encontre d'al-Khelaïfi, patron de beIN Media Group, jugé pour «instigation à gestion déloyale aggravée», et 35 mois à l'encontre de Valcke, ex-secrétaire général de la FIFA (sous le règne de Sepp Blatter), «accusé de gestion déloyale aggravée répétée».

Acquitté en première instance, le président du Paris Saint-Germain devrait ainsi connaître la décision de la justice suisse «dans le courant du mois de juin» selon les dernières informations du quotidien L'Equipe. A noter que le parquet reproche à NAK des «avantages indus» (mise à disposition d'une villa en Sardaigne) à Valcke, alors numéro 2 de l'instance mondiale, en vue des droits précités.