PSG : la sortie fracassante d’Emmanuel Petit sur Kylian Mbappé

Alors que l’avenir au PSG de Neymar et notamment celui de Lionel Messi reste très flou à l’heure actuelle, celui de Kylian Mbappé offre plus de garanties. Selon plusieurs médias, il ne fait aucun doute que le champion du monde 2018 restera dans le club de la capitale la saison prochaine. Et pourtant, cela n’empêche pas plusieurs rumeurs sur un possible départ du côté du Real Madrid. Un transfert qui ferait plaisir à Emmanuel Petit. L’ancien international français souhaite que « Kyks » plie bagages de Paris dans une interview accordé à Legal Sportsbook.

« Ce gars est une fusée depuis ses 17 ans. Il a battu tous les records en France. Mais s’il veut gagner la Ligue des champions, devenir le meilleur joueur du monde et remporter le Ballon d’Or, je pense qu’il doit quitter le PSG. Je pense que la porte lui est toujours ouverte au Real Madrid, peut-être pas aussi grandement qu’il y a deux ans, affirme l’ex-joueur d’Arsenal. Je crois que Florentino Pérez a déclaré récemment que s’il veut venir à Madrid, il est toujours le bienvenu, mais il doit réfléchir à deux fois à son salaire. Il a signé un contrat de trois ans au PSG la dernière fois, mais je pense que la dernière saison est négociable. Donc cette saison à venir pourrait être un tournant pour lui ».

