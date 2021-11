Argentine : la réponse de Lionel Scaloni au PSG

Leonardo l'avait clamé haut et fort en fin de semaine dernière, le PSG n'a pas forcément apprécié que Lionel Messi et Leandro Paredes soient convoqués par Lionel Scaloni. Le sélectionneur argentin n'a en effet pas souhaité se passer des deux joueurs pour les matchs face à l'Uruguay et au Brésil malgré leurs pépins physiques. Présent en conférence de presse, ce dernier en a profité pour répondre au mécontentement du Paris Saint-Germain.

« Je comprends la position du PSG. Ces derniers temps, Leo (Messi) a souvent été avec la sélection pour des raisons de calendrier. Nous on est en règle quand on le convoque. Le problème c'est le calendrier, » a ainsi lâché Scaloni. Pas certain que l'argument soit suffisant pour apaiser les tensions entre le PSG et l'Argentine...