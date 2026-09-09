Anthony Martial se rapproche d’un club de Liga

Le mercato a fermé ses portes il y a une bonne semaine dans les principaux championnats européens. Mais certains clubs restent attentifs aux joueurs libres, qui peuvent constituer une bonne option à moindre coût pour apporter quelques petites retouches. Parmi eux, il y a du beau monde. Karim Benzema, Paul Pogba, Riyad Mahrez, Dani Carvajal, David Alaba ou encore Raphaël Guerreiro en font partie. C’est aussi le cas d’Anthony Martial. Formé à l’OL avant de briller à l’AS Monaco, le Français a ensuite connu des hauts et des bas à Manchester United, avant d’être prêté à Séville. Il a ensuite rejoint l’AEK Athènes puis le CF Monterrey au Mexique. Mais l’attaquant n’a jamais vraiment réussi à revenir sur le devant de la scène.

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Malgré tout, des clubs sont encore intéressés par ses services. En début de semaine, nous vous avons révélé sur notre site que deux écuries de Ligue 1 lui ont offert un contrat. Mais Martial (30 ans) a décliné l’invitation. Ce mercredi, Radio Marca révèle que le Français a été proposé à Malaga, qui doit renforcer son secteur offensif. Une approche qui semble faire mouche puisque le club de Liga étudie sérieusement cette option. La polyvalence de l’ancien joueur de MU est appréciée, tout comme son expérience. Le média précise qu’Anthony Martial serait ravi de rejoindre Malaga. Il serait même disposé à faire un effort financier.