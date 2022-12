Roncero prêt à pardonner Mbappé si...

La suite après cette publicité

Tomas Roncero est l'un des directeurs de la rédaction du journal espagnol As, pro-Real Madrid. Il est aussi l'un des plus virulents à l'encontre de Kylian Mbappé depuis que ce dernier a fermé la porte au nez du club merengue l'été dernier, pour finalement prolonger au Paris Saint-Germain. Roncero a enchaîné les articles à charge, assurant que le Real Madrid ne chercherait plus jamais à le recruter. Il a d'ailleurs remis ça durant la Coupe du Monde, alors que les belles performances de l'attaquant français donnaient déjà envie aux supporters madrilènes de le récupérer l'été prochain.

Mais voilà, au cours de l'émission El Chiringuito de Jugones, il a revu son jugement. Pourquoi ? Parce qu'il tremble à l'idée de voir Lionel Messi gagner la Coupe du Monde et être considéré comme le meilleur joueur de tous les temps, lui l'ancien Barcelonais... Il dit donc supporter la France et ses joueurs du Real Madrid, Tchouameni et Camavinga. Et pour Mbappé ? « S'il élimine Messi, je pardonne Kylian Mbappé », lâche-t-il, déclenchant l'hilarité sur le plateau.