FC Barcelone : Raphinha a fait oublier Julian Alvarez et le Ballon d’Or

C’est ce qui s’appelle une belle entrée en matière. Le FC Barcelone n’a pas tremblé au moment de lancer sa campagne de Ligue des Champions, durant laquelle il est cité parmi les grands favoris de la saison, au même titre que le PSG, le Bayern Munich et Arsenal. Sous une pluie battante, du moins durant les premières minutes du match, les Blaugranas ont écrasé Feyenoord 5-1 (4e manita en 5 matchs cette saison) grâce à un doublé de Raphinha, un but d’Adeyemi, un coup-franc de Lamine Yamal, le tout premier dans sa carrière, et Gabriel Jesus, qui a ouvert son compteur sous ses nouvelles couleurs. Seule petite ombre au tableau, la réduction de l’écart en fin de match de Steijn.

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Le grand artisan de cette belle soirée, c’est le capitaine, comme souvent depuis le début de la saison. Avec son doublé, il a déjà inscrit ses 7 et 8e buts depuis le début de la saison. C’est bien simple, depuis qu’Hansi Flick a décidé de l’aligner en pointe, il est tout simplement irrésistible. Son premier but est un modèle avec sa feinte de frappe du gauche qui a éliminé Charles Vanhoutte et Jeremiah St Juste. Les deux défenseurs sont carrément sortis de l’écran. Sur le second, le Brésilien profitait d’une balle en profondeur de Pedri pour venir conclure. Après un but samba, il s’est offert un vrai but d’attaquant.

Raphinha refuse de parler du Ballon d’Or

Raphinha semble s’épanouir dans cette position de numéro neuf un peu inhabituelle, même s’il lui est déjà arrivé par le passé d’y évoluer. «Dans toutes les situations, nous pouvons interchanger et c’est bien. Dani Olmo nous offre un excellent contrôle tandis que Raphinha nous offre de l’intensité. Il profite parfaitement de nos transitions et des passes superbes comme celles de Pedri», commentait le coach allemand après la rencontre. De quoi faire oublier la non-venue de Julian Alvarez cet été, malgré le pressing de la direction catalane sur l’Atlético et l’attaquant argentin, mais aussi la non-sélection de Raphinha dans la course au Ballon d’Or. Il fait partie des grands oubliés de la liste des 30 nommés.

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« Raphinha a joué un excellent match. Lui et Pedri devraient tous deux figurer sur cette liste (du Ballon d’Or). Les deux sont excellents mais c’est quelque chose que nous ne pouvons pas changer. Raphinha et Pedri sont fantastiques, ils le méritent », ajoutait Flick. « Je ne parle pas de ça, je ne parle que de Barcelone », ajoutait l’homme du match, lui qui n’est pas passé loin l’an dernier (5e). Pour y être à nouveau invité l’an prochain, il faudra nécessairement briller en Ligue des Champions, compétition que le Barça n’a plus gagnée depuis 2015. « Une saison connaît des hauts et des bas. Nous voulons continuer sur cette lancée, faire en sorte que les périodes creuses soient rares et continuer à livrer de bonnes prestations. » En ce moment, le guide du Barça, c’est lui.