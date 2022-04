L'entourage d'Erling Haaland dévoile quel est le favori pour le recruter

La suite après cette publicité

C'est le dossier qui passionne l'Allemagne, et qui, une fois la décision de Kylian Mbappé prise, sera de loin le feuilleton du mercato estival. Où jouera Erling Haaland la saison prochaine ? La tendance reste à un départ pour l'Angleterre, avec Manchester City qui aurait pris le large, mais rien n'est encore décidé.

Très actif sur les réseaux sociaux où il n'hésite pas à lâcher quelques indices et démentir des informations, Jan Aage Fjørtoft, très proche de la famille Haaland, a encore fait un point sur la situation de l'attaquant norvégien. Il a notamment indiqué que dans ce dossier, c'est bien Manchester City qui est en pole position, et qui est donc le plus proche de se l'offrir.

Le Real Madrid et le Bayern toujours en course

Il faut dire que la semaine dernière, la presse anglaise expliquait que les dirigeants du leader du championnat d'Angleterre étaient prêts à tout pour l'attirer dans leurs rangs, lui offrant le plus gros salaire de l'histoire de la Premier League. Mais comme l'indique l'ancien joueur, rien n'est encore bouclé, tout comme il n'y a aucun ultimatum fixé.

Le Real Madrid, deuxième, reste donc dans la course et a encore des chances de se l'offrir, contrairement à ce qui avait pu être dit. Enfin, le Bayern, qui est en plein flou concernant Robert Lewandowski et son avenir, est présenté comme l'outsider. Visiblement, Chelsea, le FC Barcelone ou même le PSG, ne sont plus dans la course...