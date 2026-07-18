Mercato : après l’échec du dossier Tchouaméni, Manchester United se jette sur Manu Koné

Après avoir longtemps ciblé Aurélien Tchouaméni pour renforcer son milieu de terrain, Manchester United a dû revoir ses plans. Alors que le Français semblait être une priorité des Red Devils, le milieu du Real Madrid a finalement choisi de poursuivre son aventure dans la capitale espagnole, avec un nouveau contrat qui devrait le lier aux Merengue jusqu’en 2031. Un dossier refermé pour le club anglais, qui s’est rapidement tourné vers une autre piste tricolore : Manu Koné. Auteur d’une Coupe du Monde 2026 remarquée avec l’équipe de France, le milieu de terrain de l’AS Roma est désormais devenu une cible importante du mercato mancunien.

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Le besoin est réel à Manchester United. Après le départ libre de Casemiro, malgré une dernière saison particulièrement réussie sur le plan individuel, les Red Devils cherchent à renouveler leur entrejeu et à apporter davantage de puissance, d’impact et de projection dans ce secteur. Dirigé par Michael Carrick, le club anglais a déjà commencé à remodeler son milieu avec les arrivées de Youri Tielemans et d’Andrey Santos, mais souhaite encore ajouter un profil capable d’apporter dans les duels en Premier League. Et le nom de Manu Koné apparaît à présent comme l’une des options les plus sérieuses étudiées par la direction mancunienne selon le Corriere dello Sport.

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Manu Koné devrait bien quitter Rome

Du côté de l’AS Roma, la situation économique pourrait également accélérer les discussions. Interrogé récemment sur l’avenir de son joueur, Gian Piero Gasperini n’a pas fermé la porte à un départ du Français, rappelant que les contraintes financières pèsent lourdement sur les clubs. « Les règles du fair-play financier ne sont jamais aussi précises et définies, elles varient d’un club à l’autre. Mais la Roma doit aussi assainir ses comptes, qui ont été lourds ces dernières années. J’espérais que le retour en Ligue des Champions suffirait, mais il est clair que les finances sont fondamentales pour les clubs », expliquait l’entraîneur italien. Une déclaration qui confirme que, malgré son importance sportive, Koné pourrait représenter une opportunité financière majeure pour les Giallorossi.

Car l’ancien joueur de Toulouse et du Borussia Mönchengladbach sort d’un Mondial qui a considérablement renforcé sa valeur. Arrivé avec un statut de doublure derrière la paire Adrien Rabiot-Aurélien Tchouaméni, Manu Koné a profité des circonstances pour s’imposer progressivement dans le groupe de Didier Deschamps. Ses performances solides dans la compétition ont confirmé son changement de dimension en interne. Une progression que Gasperini a également soulignée : « l’année dernière, il ne jouait pas encore avec l’équipe de France et il a su gagner sa place de titulaire, ce qui démontre toute sa valeur. » Manchester United suit donc un joueur au sommet de sa confiance, mais devra convaincre une Roma consciente de la nouvelle cote de son milieu.

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La Louve se montre ambitieuse

La question du prix sera évidemment au centre des négociations. Toujours selon le média italien, l’AS Roma n’a aucune intention de brader son joueur et espère désormais récupérer une somme largement supérieure aux montants évoqués il y a encore quelques mois. Alors qu’un transfert autour de 35 millions d’euros avait été évoqué cet hiver, notamment avec l’intérêt de l’Inter Milan, la situation a évolué après son Mondial. Une offre de 40 millions d’euros de l’Atlético de Madrid aurait même été repoussée, la Roma attendant dorénavant entre 50 et 60 millions d’euros pour accepter un départ.

Pour le club romain, une vente de Manu Koné permettrait de réaliser une opération financière considérable. Arrivé dans la capitale italienne avec une valeur comptable bien inférieure à son prix actuel, son transfert pourrait générer une plus-value supérieure à 40 millions d’euros et offrir une marge de manœuvre importante à la direction. Manchester United n’est toutefois pas seul puisque Chelsea garde également un œil attentif sur le dossier. Le feuilleton ne devrait donc réellement débuter qu’après la fin de la Coupe du Monde, mais une chose est déjà certaine : Manu Koné est devenu l’un des milieux les plus convoités dans ce mercato estival. Affaire à suivre…