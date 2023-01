OM : Igor Tudor évoque le mercato

La suite après cette publicité

Victorieux de Montpellier ce lundi (2-1), l’Olympique de Marseille reste dans la course à la deuxième place, derrière le RC Lens. Au micro du diffuseur, Igor Tudor avoue avoir apprécié la victoire mais est revenu sur le mercato hivernal, et notamment dans le secteur offensif. Pour le coach croate, il n’y a pas urgence à recruter.

«Je suis content du présent, déjà. Nous avons marqué huit buts en quatre jours, offensivement, nous n’avons pas de problème. La concurrence est rude à l’OM. Gueye, Kolasinac ou Gigot sont très bons et n’ont pas joué. C’est bien pour la compétition. On peut finir la saison sans joueur offensif en plus», a assuré le technicien de l’OM au micro de Prime Video. Reste à savoir s’il s’agit, ou non, d’un coup de bluff.

