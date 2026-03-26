Menu Rechercher
Commenter 28
Officiel Ligue 1

Ligue 1 : Brest réagit au report de son match contre Strasbourg

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Stade Francis-Le Blé @Maxppp
Brest Strasbourg
betclic
1 2.60 N 3.25 2 2.25 Bonus 100€

Si le report du choc entre Lens et le Paris Saint-Germain fait énormément jaser, il ne faut pas oublier que la LFP a également accepté le report du match entre Brest et Strasbourg. Comme le PSG, le club alsacien veut préparer son quart de finale de coupe d’Europe au mieux et a donc obtenu gain de cause. Une décision parfaitement acceptée par le SB29.

La suite après cette publicité
Stade Brestois 29
🔜 𝗟𝗲 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 𝗕𝗿𝗲𝘀𝘁-𝗦𝘁𝗿𝗮𝘀𝗯𝗼𝘂𝗿𝗴 𝗿𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲́ 𝗮𝘂 𝟭𝟯 𝗺𝗮𝗶
À la demande RC Strasbourg, afin de préparer dans les meilleures conditions son ¼ de finale en UEFA Conference League, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé à l’unanimité de reporter le match Brest - Strasbourg, comptant pour la J29 de @Ligue1, au mercredi 13 mai.
Cette décision s’inscrit dans la ligne stratégique de permettre à la France de conserver sa 5e place à l’indice UEFA, qui permet d’obtenir 4 places en UEFA Champions League.
🎟 Les billets achetés restent valables pour le report du match. Exceptionnellement, le Stade Brestois rembourse les spectateurs qui ont un billet pour cette rencontre et qui sont indisponibles le 13 mai. Les abonnés pourront eux proposer leur place sur la bourse de revente. #SB29RCSA
Voir sur X

«À la demande RC Strasbourg, afin de préparer dans les meilleures conditions son ¼ de finale en UEFA Conference League, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé à l’unanimité de reporter le match Brest - Strasbourg, comptant pour la J29 de Ligue 1, au mercredi 13 mai. Cette décision s’inscrit dans la ligne stratégique de permettre à la France de conserver sa 5e place à l’indice UEFA, qui permet d’obtenir 4 places en UEFA Champions League. Les billets achetés restent valables pour le report du match. Exceptionnellement, le Stade Brestois rembourse les spectateurs qui ont un billet pour cette rencontre et qui sont indisponibles le 13 mai. Les abonnés pourront eux proposer leur place sur la bourse de revente», indique le club breton.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (28)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Brest
Strasbourg

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Brest Logo Brest
Strasbourg Logo Strasbourg
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier