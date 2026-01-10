Le nouveau contrat fou de Bukayo Saka à Arsenal

Bukayo Saka est sur le point de prolonger son aventure avec Arsenal en signant un nouveau contrat de 5 ans, qui le lierait au club londonien jusqu’en 2031. Selon The Times, l’ailier anglais de 24 ans devrait percevoir environ 300 000 livres sterling par semaine, soit environ 350 000 euros, devenant ainsi le joueur le mieux rémunéré de l’effectif des Gunners et l’un des Anglais les mieux payés de Premier League. Formé au club, Saka s’est imposé comme un cadre incontournable, tant en club qu’en sélection.

La suite après cette publicité

Depuis sa dernière prolongation en 2023, son influence n’a cessé de croître. Auteur de performances régulières, il affiche 7 buts et 4 passes décisives cette saison. Cette prolongation s’inscrit dans la volonté d’Arsenal de sécuriser ses cadres sur le long terme, après les engagements récents de William Saliba et Gabriel, et alors que d’autres discussions sont en cours avec plusieurs piliers de l’effectif.