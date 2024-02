Le président de la FFF évoque l’avenir de Mbappé

L’avenir de Kylian Mbappé intéresse décidément tout le monde. Ce jeudi, le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, a évoqué le cas du capitaine des Bleus, dont le contrat au Paris Saint-Germain s’achève en juin prochain. Et il a été plutôt clair au micro de RMC Sport.

«Je n’ai pas d’inquiétude parce que je ne connais pas son choix définitif. J’attendrai comme beaucoup qu’il se prononce. Maintenant il a un club et je crois que le président Nasser Al-Khelaïfi est aussi présent au congrès de l’UEFA. Il est certainement bien mieux informé que moi sur la suite de la carrière de Kylian Mbappé (…) Il a montré qu’il est un garçon qui est un grand compétiteur et un grand professionnel. On a, entre guillemets, cette chance en équipe de France que quel que soit le club dans lequel il évoluera, il sera avec les Bleus à l’Euro. Et pour l’équipe de France c’est ce qui m’importe d’abord.» Mais le président de la FFF peut être tranquille puisque le joueur a fait son choix et signera au Real Madrid durant l’été.