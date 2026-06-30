Coupe du Monde 2026 : Barcola enfonce le clou
L’équipe de France peut souffler, le break a été fait dès le début de la deuxième période. Et il est signé Bradley Barcola, qui inscrit là son deuxième but dans ce Mondial 2026, après celui face au Sénégal.
Les Bleus font le break ! ⚽️🔥— M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) June 30, 2026
Servi par une passe somptueuse de Michael Olise, Bradley Barcola conclut avec sang-froid. La France mène 2-0 !
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C’est encore Michael Olise qui était à la manoeuvre, avec une 4e passe décisive au compteur. Il a parfaitement lancé le Parisien au coeur de la surface. Ce dernier n’a pas réfléchi, enchainant contrôle et frappe puissante qui n’a laissé aucune chance au portier adverse.
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