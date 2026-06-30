Coupe du Monde 2026 : Barcola enfonce le clou

L’équipe de France peut souffler, le break a été fait dès le début de la deuxième période. Et il est signé Bradley Barcola, qui inscrit là son deuxième but dans ce Mondial 2026, après celui face au Sénégal.

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Les Bleus font le break ! ⚽️🔥

Servi par une passe somptueuse de Michael Olise, Bradley Barcola conclut avec sang-froid. La France mène 2-0 !



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C’est encore Michael Olise qui était à la manoeuvre, avec une 4e passe décisive au compteur. Il a parfaitement lancé le Parisien au coeur de la surface. Ce dernier n’a pas réfléchi, enchainant contrôle et frappe puissante qui n’a laissé aucune chance au portier adverse.