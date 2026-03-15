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CdM : possible futur adversaire des Bleus, l’Irak jouera son barrage au Mexique

Par Jordan Pardon
1 min.
Coupe du Monde @Maxppp

Possible futur adversaire de l’équipe de France, l’Irak ne jouera pas son barrage à domicile, comme cela était initialement prévu. En raison de la guerre au Moyen-Orient, la sélection irakienne se rendra au Mexique au mois de mars, comme l’a annoncé le président de la Fédération Adnan Dirjal.

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«L’équipe nationale partira à la fin de la semaine pour le Mexique en avion privé, et nous avons réussi à entrer en contact avec certains clubs (où évoluent) nos joueurs professionnels pour qu’ils rejoignent la sélection avant la fenêtre internationale prévue pour ce match, disputé le 31 mars à Monterrey», a-t-il posté sur son compte Facebook. Pour rappel, les hommes de Graham Arnold défieront le vainqueur du match entre le Suriname et la Bolivie, et le vainqueur sera ensuite versé dans le groupe I de la Coupe du Monde avec la France, le Sénégal et la Norvège.

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