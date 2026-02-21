Andy Delort dévoile des anecdotes folles sur la CAN 2019 avec l’Algérie

Invité du podcast Kampo sur Youtube, Andy Delort (34 ans), actuellement sous les couleurs d’Ajaccio en R2, est revenu avec émotion sur l’un des moments les plus marquants de sa longue carrière : la victoire de l’Algérie lors de la Coupe d’Afrique des nations 2019. L’attaquant a notamment expliqué l’incroyable ferveur populaire qui l’a profondément marqué dans le pays. « Tout le monde parlait de ça, mais quand je l’ai vécu ». L’ancien joueur de Ligue 1 a aussi souligné les débordements des supporters, prêts à tout pour célébrer leurs héros. « On était en dessous d’un pont assez haut, il y en a un qui a sauté dans le bus. Un supporter était suspendu après avoir traversé un abri de bus brisé, il était à l’envers, mais il continuait à fêter ça », a-t-il déclaré dans l’entretien.

La suite après cette publicité

« J’ai vu des dames âgées de 75 ans courir pieds nus, elles allaient plus vite que moi ». Puis, un de ses souvenirs les plus marquants reste celui d’un père tentant de lancer son bébé vers le bus des joueurs pour qu’ils le portent. « Il essayait de nous envoyer le petit… on lui disait non », raconte Delort, plein d’émotion. La CAN 2019 restera gravée dans la mémoire des Verts et du football algérien.