CdM 2026 : l’Algérie éliminée ce soir si…

L’Algérie joue déjà sa survie à la Coupe du Monde 2026 lors de son deuxième match de groupe face à la Jordanie, dans la nuit de lundi à mardi (à 05h00, heure de Paris). Battus d’entrée par l’Argentine (3-0), les Fennecs n’ont plus le droit à l’erreur pour conserver leurs chances de qualification avant la dernière journée.

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Une élimination dès cette deuxième journée est possible en cas de défaite contre la Jordanie. Ce scénario se produirait si, dans l’autre rencontre actuelle du groupe J, l’Autriche s’impose face à l’Argentine ou si les deux équipes se quittent sur un match nul. Dans ces deux cas, l’Algérie ne pourrait plus rattraper les deux premières places qualificatives. Plus le droit à l’erreur pour les troupes de Petkovic.