OM : ça vire déjà à la catastrophe pour Geoffrey Kondogbia

Ici, c’est Paris Brunner. Hier soir, l’Allemand de 20 ans a inscrit un doublé lors du choc opposant l’AS Monaco à l’Olympique de Marseille au stade Louis II. Si l’ancien du Borussia Dortmund a brillé, il a surtout martyrisé ses adversaires du soir, notamment Geoffrey Kondogbia (33 ans). Titulaire dans le onze mis en place par Bruno Genesio, il a vécu un calvaire face au club de la Principauté. Peu en réussite et dépassé à tous les niveaux, il s’est notamment fait éliminer et humilier sur le deuxième but de Brunner, qui l’a déposé et laissé sur le sol. Plus tard, il est sorti sur blessure à la 59e. Une nouvelle fois. Il s’agit de sa dixième blessure depuis qu’il porte le maillot phocéen selon transfermarkt.

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Après la rencontre, Genesio a pris sa défense face à la presse. « Je pense qu’il ne faut pas tirer des enseignements sur un match. Il n’y a pas que Geoffrey qui a pu être en difficulté face à Brunner. C’est un attaquant très puissant, qui est dur à prendre au marquage. C’est aussi un problème collectif parce qu’on n’a pas été suffisamment présents autour, notamment sur les seconds ballons. On en a perdu beaucoup et, après, forcément, vous avez beaucoup d’espace à gérer dans le dos. C’est très, très difficile pour tous les défenseurs. Donc il ne faut pas se focaliser uniquement sur le match de Geoffrey. » Mais sur les réseaux sociaux, où de nombreux amoureux de l’OM le taclent fort, comme dans les médias, l’ancien joueur de Monaco prend cher.

Quel but de la pépite allemande !! 🤩🇩🇪 pic.twitter.com/01h0QkC856 — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) August 30, 2026

Des erreurs et une nouvelle blessure

La Rédaction FM lui a donné un 3 pour l’ensemble de son œuvre. « Le défenseur a été dépassé par Brunner sur le deuxième but. Il tente d’abord de retenir le Monégasque par le maillot, puis se fait éliminer sur le tacle suivant. Brunner élimine ensuite Egan-Riley avant de conclure (54e). Une séquence catastrophique pour l’arrière-garde marseillaise, à l’image de son match face au buteur de l’ASM. Il sort sur blessure. Remplacé par Nayef Aguerd (59e)». Le Phocéen l’a classé dans la catégorie "affligeant", au même titre que Quinten Timber (1,5). Kondogbia a obtenu la note de 2,5. « Une rencontre extrêmement pénible pour Kondogbia, utilisé en défense et constamment en souffrance face aux accélérations monégasques. »

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Le média ajoute : « il a été pris dans plusieurs duels et aurait même pu voir sa soirée s’arrêter prématurément sur une intervention qui aurait pu lui valoir une sanction beaucoup plus lourde. Sur le deuxième but, son déficit de vitesse apparaît également de manière criante. Son positionnement inhabituel peut constituer une circonstance atténuante, mais il n’explique pas tout. À cela s’ajoute une nouvelle sortie sur blessure, qui vient encore assombrir son bilan. Entre difficultés défensives, duels perdus et incapacité à sécuriser son secteur, sa prestation a été beaucoup trop fragile. » Le constat est le même pour L’Equipe, qui lui a attribué la note de 2, avant de le charger dans les commentaires.

Kondogbia prend cher

« Dépassé en vitesse, défaillant dans les airs et sorti sur blessure : le supplice du Marseillais Geoffrey Kondogbia face à Monaco. Impliqué sur les deux buts de Monaco (0-2), le défenseur marseillais Geoffrey Kondogbia a été contraint de sortir sur blessure avant l’heure de jeu dimanche. » La Provence a été encore plus sévère avec un 1,5. « Malgré trois interventions bien senties (10e, 48e, 50e), l’international centrafricain a vécu un calvaire dans son ancien jardin. Dominé de la tête et des épaules par Paris Brunner, il est impliqué sur les deux buts monégasques. À l’origine de l’ouverture du score, il loupe son dégagement (13). Sur le break, il est battu à la course par l’attaquant allemand avant d’être mystifié par son crochet (54). Il se blesse en passant le ballon à Gouiri (57)… le calice jusqu’à la lie ». De son côté, Le Figaro a évoqué « la poisse » de Kondogbia.

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« Le joueur de l’OM enchaîne les blessures depuis de longs mois. À tel point que son temps de jeu était devenu famélique sur les bords de la Canebière. Quelque peu relancé par Bruno Genesio, Geoffrey Kondogbia ne sera finalement pas resté longtemps sur les terrains. De nouveau touché à la cuisse dimanche soir, le milieu de terrain, replacé en défense centrale au coup d’envoi, s’est fait humilier sur le second but de Brunner… avant de se blesser dans la foulée et d’être remplacé à l’heure de jeu. La guigne. » Jusqu’à présent, il a manqué 296 jours de compétition et 37 matches avec Marseille. Il reste à savoir si sa nouvelle blessure à la cuisse droite l’éloignera ou non des terrains. Quoi qu’il arrive, le joueur sous contrat jusqu’en 2027 devra montrer un meilleur visage, lui qui est déjà au centre des critiques et des débats.