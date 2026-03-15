Real Madrid : Antonio Rüdiger fait enfin taire ses détracteurs

Et si le Rüdiger de Chelsea était enfin de retour ? Arrivé libre au Real Madrid à l’été 2022 après un passage remarqué à Londres, Antonio Rüdiger n’a pas été épargné par les critiques depuis son arrivée. Si le défenseur allemand a déjà remporté une Ligue des Champions avec la Casa Blanca en 2024, ses performances récentes étaient loin de celles affichées à Chelsea ou encore à ses débuts à Madrid. Ses passages à vide, ses blessures et certaines erreurs individuelles, comme son énorme boulette face à Ousmane Dembélé lors du Mondial des clubs ou son geste très dangereux sur Diego Rico contre Getafe, ont alimenté les polémiques et mis en doute sa place dans l’équipe… Et même en sélection allemande.

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En Allemagne, le comportement de Rüdiger a suscité des réactions très vives. Bild et d’autres médias ont rappelé ses précédents incidents : « dans le football, il y a toujours des scènes qui vous laissent sans voix – dans la carrière d’Antonio Rüdiger (33 ans), il y en a clairement beaucoup trop ». Certains, comme le sélectionneur Julian Nagelsmann, avaient déjà tiré la sonnette d’alarme, le mettant en garde sur ses excès de nervosité. En France, même le Champion du Monde 2018, Adil Rami, n’a pas hésité à allumer l’Allemand à de multiples reprises : « Rüdiger ? À mon prime ? Je le lave. J’ai jamais vu ça de ma vie. J’ai parlé avec des grands noms. À mon prime ? Ouais, je le mange matin, midi et soir. » L’ancien de l’AC Milan avait aussi ajouté : « c’est un bon défenseur professionnel, ça s’arrête là. Il ne fait pas partie du top 10 des meilleurs défenseurs européens. Et encore, je suis très gentil. Je suis sûr de moi »

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Une semaine parfaite, synonyme de déclic pour Rüdiger ?

Cette semaine, Rüdiger a su progressivement retrouver un visage plus solide et rassurant que depuis son triste début de saison. Face à Manchester City en Ligue des Champions lors du huitième de finale aller mercredi, il a livré une prestation exceptionnelle, remportant tous ses duels aériens et neutralisant un attaquant aussi redoutable qu’Erling Haaland. Ses interventions décisives, notamment un dégagement sur la ligne de but, ont montré qu’il pouvait redevenir un pilier défensif fiable pour les Madrilènes. Avant le match, il avait déclaré : « s’il faut courir, on court, s’il faut mourir, on mourra ». Des mots qu’il a largement assumés sur le terrain. Il a ensuite publié sur Instagram : « soirée magique au Bernabéu… rien de tel », et ses coéquipiers l’ont encensé dans les commentaires.

Le défenseur a confirmé son retour en forme hier soir lors de la 28e journée de Liga contre Elche (4-1), inscrivant son premier but de la saison avec une superbe volée après un tir puissant de Federico Valverde (1-0, 39e). Remplacé à la 58e minute aux côtés des autres cadres pour préparer le retour crucial contre Manchester City, Antonio Rüdiger a néanmoins confirmé qu’il restait un pilier de la défense madrilène. Ses duels, son sens du placement et son leadership sur le terrain montrent enfin qu’il peut faire taire ses détracteurs. Avec le soutien du club et d’Álvaro Arbeloa, qui a rencontré Rüdiger et trois autres joueurs clés pour évaluer leur état physique avant le match de Ligue des Champions, le Real Madrid mise sur lui pour jouer un rôle central dans la fin de saison. Après un début de saison marqué par les critiques, les scandales et les blessures, l’Allemand semble avoir retrouvé son vrai niveau.