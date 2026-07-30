Chelsea : un club de Premier League fonce sur un indésirable

Moins d’un an après son arrivée en provenance d’Ipswich, Liam Delap pourrait déjà quitter Chelsea. Selon le Daily Mail, Nottingham Forest fait partie des clubs intéressés par l’attaquant de 23 ans, dont l’avenir semble de plus en plus incertain. Titularisé lors du succès en amical contre les Western Sydney Wanderers (6-4), l’Anglais n’a pas su convaincre Xabi Alonso, qui pourrait rapidement revoir sa hiérarchie offensive, notamment après la très probable arrivée de Welbeck.

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Remplacé à l’heure de jeu, Delap a ensuite vu João Pedro faire basculer la rencontre avec une passe décisive puis un triplé retentissant. Une prestation qui a renforcé le statut du Brésilien, considéré comme un élément incontournable de l’effectif, tandis que Delap apparaît désormais comme un sérieux candidat à un départ avant la fin du mercato. Pour rappel, les Blues comptent déjà Emegha, João Pedro, Jackson, Delap et bientôt Welbeck dans leur secteur offensif. Avec une telle concurrence, certains joueursseront poussés vers la sortie, à commencer par Delap.