Marcelo et Dani Alves bientôt dans le même club ?

Selon UOL Esporte, le Real Valladolid aimerait recruter les deux défenseurs brésiliens Marcelo (34 ans) et Dani Alves (39 ans). Le club dirigé par l’ancien buteur de la Seleçao, Ronaldo, qui a obtenu sa promotion en Liga la saison dernière, voudrait récupérer gratuitement les deux stars brésiliennes qui sont libres de tout contrat.

Selon le média auriverde, le recrutement de l’ancien Barcelonais et de l’ex-capitaine du Real Madrid ne serait pas une demande Pacheta, le coach de Valladolid, mais un pari personnel d’El Phenomeno. « Ronaldo pense que l'embauche de ses compatriotes donnerait à l'équipe un grand avantage technique et serait également un tremplin important pour profiter du marketing de Valladolid et attirer plus de sponsors dans le club », a expliqué le journaliste brésilien Rafael Reis dans son article pour UOL Esporte.