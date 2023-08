L’OL met un gros coup d’accélérateur avant la fin du mercato

La dernière défaite de l’Olympique Lyonnais (1-4) au Groupama Stadium face à Montpellier le week-end dernier a laissé des traces. Après la rencontre, plusieurs joueurs rhodaniens ont pointé du doigt cette période particulièrement chaotique, à l’image de Maxence Caqueret et Duje Caleta-Car, tandis que Laurent Blanc a même eu des propos lunaires sur sa légitimité -«ce qu’il faut changer ? Il faut changer d’entraîneur» - tout en demandant une dernière ligne droite plus intense lors de ce mercato estival qui fermera ses portes le 1er septembre prochain.

La suite après cette publicité

«On va encore dire que je parle de mercato. Tout va dépendre de ce qui va se passer avant le 31 août…même si je ne m’attends pas à voir 5,6,7 joueurs», avait d’ailleurs notamment confié l’entraîneur des Gones en conférence de presse peu après ce terrible fiasco à domicile. Et il se pourrait bien que Laurant Blanc ait été entendu par sa direction incarnée par John Textor avec qui les relations n’ont pas toujours été au beau fixe. En effet, les dirigeants de l’OL comptent bien finaliser plusieurs dossiers chauds dans les prochains jours afin de répondre aux attentes du technicien français.

À lire

OL : Alexandre Lacazette est perdu

Deux arrivées qui pourraient tout changer à l’OL !

Après avoir subi la foudre de la DNCG cet été, l’OL devrait accélérer alors qu’un certain Ernest Nuamah est dans le viseur du club rhodanien. Comme nous vous le révélions dernièrement, les Gones ont d’ailleurs trouvé un accord avec son équipe actuelle de Nordsjælland. La transaction qui a été privilégiée est un prêt avec une option d’achat obligatoire de 25 millions d’euros, sans compter les bonus soit 5 millions d’euros si toutes les conditions sont remplies. Le transfert de l’attaquant ghanéen est d’ailleurs sur le point d’être finalisé. Le joueur de 19 ans est donc sur le point de débarquer à Lyon.

La suite après cette publicité

Enfin, la piste menant à Guido Rodríguez progresse bien elle-aussi puisque des discussions autour d’un transfert sont en cours entre le club lyonnais et celui de Séville (l’OL offre 8 M€ pour le moment selon nos informations). Le milieu de terrain international argentin de 29 ans, champion du monde avec Lionel Messi au Qatar cet hiver, est lui aussi bien parti pour débarquer dans le Rhône en provenance du Real Betis Balompié avant la fin de la fenêtre des transferts. Titulaire indiscutable au sein du club espagnol (33 matches l’an passé et déjà 2 matches depuis l’entame de la Liga), Guido Rodriguez, qui a participé à un match de la Coupe du Monde 2022 avec l’Argentine face au Mexique, serait là aussi un renfort inestimable pour Laurent Blanc de par son expérience et sa capacité à évoluer au poste de milieu défensif.

Si cela se concrétise, Laurent Blanc pourrait rapidement compter sur deux sacrées recrues, que ce soit pour les deux prochaines rencontres de Ligue 1 contre l’OGC Nice ou pour celle face au Paris Saint-Germain. Des affrontements face à des grosses écuries de Ligue 1 qui en diront long sur la teneur de la saison du club rhodanien qui a pour le moment bien mal commencé sa saison et qui pourrait bien perdre Bradley Barcola d’ici le 1er septembre.