OL : Julien Duranville déçu après la défaite contre le PSG

Longuement dominé, l’Olympique Lyonnais a résisté, mais n’a pas pu éviter la défaite contre le Paris Saint-Germain (2-0). Titulaire lors de ce match, l’ailier belge Julien Duranville n’a pas caché sa déception au micro de Ligue 1+ : «ça fait du mal, de pouvoir venir ici, de faire un bon taff et puis après les qualités individuelles de Paris. Ça fait mal, mais bon c’est comme ça.»

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Si l’ancien du Borussia Dortmund est déçu du déroulement du match, il reste toutefois content d’avoir pu débuter ce match et de retrouver une dynamique : «oui je suis content je remercie dieu, je peux jouer et reprendre du rythme, ça fait du bien d’être sur le terrain.»