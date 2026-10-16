MU : Louis van Gaal accuse Manchester City d’avoir provoqué son licenciement

Dix ans après son départ de Manchester United, Louis van Gaal n’a toujours pas digéré son licenciement. L’entraîneur néerlandais, remercié en 2016 malgré une victoire en FA Cup, estime aujourd’hui que les irrégularités financières reprochées à Manchester City ont indirectement coûté sa place à Old Trafford. Cette saison-là, les deux clubs mancuniens avaient terminé avec 66 points en Premier League, mais les Citizens avaient décroché la quatrième place, synonyme de qualification en Ligue des Champions, grâce à une meilleure différence de buts. Dans un échange avec The Athletic, Van Gaal est revenu sur cet épisode douloureux. « Pour moi, à l’époque, le fait de ne pas avoir obtenu la qualification pour la Ligue des Champions en 2016 a probablement été le facteur décisif de mon licenciement de Manchester United, avec toutes les conséquences et les souffrances que cela a entraînées », a-t-il confié. L’ancien sélectionneur des Pays-Bas est convaincu que son histoire aurait pu prendre une autre tournure si la compétition avait été équitable.

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Ces déclarations interviennent alors que Manchester City fait face à de lourdes accusations concernant ses pratiques financières entre 2009 et 2018, notamment des revenus de sponsoring qui auraient été artificiellement gonflés. Le club anglais conteste ces accusations et a fait appel de la décision évoquée dans la presse. Pour Van Gaal, les éventuelles conséquences sportives de cette affaire dépassent largement la question des titres remportés par les Citizens. « Je ne peux plus remonter le temps », a regretté le technicien de 75 ans. Un sentiment partagé par Steven Gerrard, qui a récemment dénoncé les souvenirs dont Manchester City aurait privé ses concurrents, notamment Liverpool lors de la saison 2013-2014. L’ancien capitaine des Reds a même réclamé de lourdes sanctions sportives, évoquant une interdiction de recrutement et des retraits de points étalés sur plusieurs saisons.