Barça : Andreas Christensen aurait déjà passé sa visite médicale

Selon Sport, le défenseur central de Chelsea Andreas Christensen a déjà passé sa visite médicale avec le FC Barcelone. Le Danois de 25 ans, dont le contrat chez les Blues expire en juin prochain, aurait passé l’examen médical lundi dernier et aurait rencontré le lendemain les dirigeants catalans pour finaliser la préparation de son contrat avec les Blaugranas.

L’international danois, qui a préféré le Barça au Bayern Munich, va donc arriver libre en Catalogne cet été, et devrait signer un contrat de cinq saisons en Espagne avec un salaire d’environ six millions d’euros par an. Cette saison, Christensen a disputé 26 matches avec Chelsea, inscrit deux buts et délivré une passe décisive.