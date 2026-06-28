L’Argentine croit plus que jamais au back to back, la presse portugaise s’inquiète après le nouveau nul de la Seleçao

L’Argentine envoie un message à l’Europe

Une Argentine surpuissante est venue à bout facilement de la Jordanie avec un onze de départ remanié. Victoire 3-1 pour les champions du monde en titre grâce à un coup-franc de Lo Celso, un pénalty de Lautaro Martinez… et un autre coup-franc de l’inévitable Leo Messi qui venait d’entrer en jeu en seconde période. Qualifiée ou pas, l’Albiceleste n’a pas fait de détail contre la Jordanie, un succès tranquille et un turnover qui permet à Lionel Scaloni de donner du temps de jeu à tout le monde ou presque. Avec le match nul du Portugal, l’Argentine a un tableau qui semble très dégagé au moins jusqu’en quart de finale et un éventuel choc contre la Colombie. Quoi qu’il en soit, la presse argentine est ultra-confiante. “Messi, encore Messi, l’Argentine gagne facilement et fonce vers la CDM”, titre le journal Olé. Le média TyC Sports en rajoute une couche et fait encore référence au traitement de faveur des nations européennes. “Si certains ne les considéraient pas parmi les favoris avant la Coupe du Monde, c’est tout simplement parce qu’ils ne se concentraient que sur l’Europe. Voici l’équipe nationale, notre équipe nationale, respectée dans le monde entier.”. Difficile de dire que l’Argentine n’est pas le grand favori quand on voit ses prestations, mais la route est encore longue.

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Le Portugal déçoit !

Le Portugal jouait la première place de son groupe face à la Colombie et la Seleçao a déçu. Score final 0-0, un triste match et une prestation décevante des joueurs de Roberto Martinez, très loin des belles intentions offensives qu’on avait vues contre l’Ouzbékistan. C’est un Portugal dominé qui peut presque s’estimer heureux de ne pas avoir perdu. “Les Cafeteros étaient presque toujours meilleurs et les Portugais ont terminé deuxièmes.”, écrit le journal Record. Sans un Diogo Costa de très haut niveau, le Portugal se serait d’ailleurs sûrement incliné. “Le gardien a évité le pire dans un match où le Portugal a eu peu d’occasions, a montré des signes de fatigue et a frôlé le match nul 0-0 contre la Colombie.”, ajoute la presse portugaise. Alors qu’on rêvait d’un Portugal-Argentine en quart de finale, on peut retourner se coucher, on aura en revanche peut-être un choc entre l’Espagne et le Portugal en huitième de finale.

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La Mannschaft garde confiance

L’Allemagne affronte le Paraguay demain soir en 16ᵉ de finale, il s’agit du premier match de phase finale pour la Mannschaft depuis la finale 2014 contre l’Argentine et ce sacre Mondial. L’Allemagne avait démarré cette Coupe du Monde idéalement avec deux victoires contre Curaçao et la Côte d’Ivoire, mais la défaite contre l’Equateur a fait tâche. La Mannschaft a des fragilités, notamment en défense et même un 16ᵉ qui paraît pourtant déséquilibré contre le Paraguay a de quoi faire cogiter tout un pays. Malgré tout, Rudi Voller garde confiance, convaincu que l’Allemagne va tout donner. « C’est un seizième de finale. On joue pour continuer l’aventure ou rentrer à la maison. Les joueurs le savent. Et cela fera ressortir une tout autre facette de cette équipe. », a lâché l’ancien attaquant de l’OM.