Ligue 1 : le LOSC fait le boulot à Lorient et reprend sa première place

Après la victoire de l'Olympique Lyonnais à Brest (3-2) et avant le choc entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco ce dimanche soir, le LOSC n'avait pas le droit à l'erreur ce dimanche sur la pelouse du FC Lorient. Leaders avant cette 26e journée mais désormais seconds, les Dogues devaient s'imposer pour reprendre leur première place et être certains de la garder. En face, les Merlus, dix-septièmes, voulaient créer la surprise et poursuivre leur série de six matches sans revers toutes compétitions confondues.

Si Christophe Pélissier alignait un 5-4-1 avec le seul Moffi en pointe, Christophe Galtier optait lui pour son 4-4-2 avec un duo Ikoné-David aux avant-postes. Dans le Morbihan, les Lillois mettaient rapidement en place un gros pressing pour dans le même temps s'installer haut sur le terrain. Les occasions arrivaient alors mais la tête de Fonte n'inquiétait par Dreyer. Petit à petit, les Merlus reculaient et se faisaient surprendre. Sur une incompréhension avec Celik, David frappait vers le but et le malheureux Gravillon déviait dans son propre but (21e, 0-1). Cependant, les visiteurs n'avaient pas le temps de savourer.

Ikoné inspiré sur coup-franc

Deux minutes plus tard, Moffi décalait Hergault côté gauche qui enroulait du pied droit. Sa belle frappe, déviée par personne, finissait dans le petit filet d'un Maignan totalement battu (23e, 1-1). Les Dogues dominaient tout de même ce match et la pression était toujours la même. D'ailleurs, après un but d'Ikoné refusé pour hors-jeu (35e), Fonte redonnait l'avantage au LOSC d'une frappe digne d'un attaquant après un mauvais dégagement adverse (38e, 1-2). Suffisant pour mener à la pause, alors qu'Araujo avait buté sur Dreyer (42e). Le début de seconde période était plutôt à l'avantage des Merlus, entreprenants dès la reprise avec cette tentative cadrée de Laporte (54e).

Mais de l'autre côté, il en fallait peu aux Dogues pour faire la différence et sur un coup-franc très bien placé, Ikoné marquait le but du break (59e, 1-3). On rentrait alors dans la période des changements mais rien ne changeait dans un premiet temps. Seul Yazici s'illustrait avec un tir puissant sorti par Dreyer (80e), avant de servir Bradaric sur un plateau qui enfonçait le clou (90e+1, 1-4). Le LOSC prenait donc les trois points à Lorient (4-1) pour revenir à la première place du championnat. Les Merlus glissaient eux dans la zone rouge (18es).

