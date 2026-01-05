Wilfried Nancy déjà licencié par le Celtic FC !

De l’autre côté de l’Atlantique, Wilfried Nancy s’était fait un nom. Auteur d’énormes choses en MLS avec le Columbus Crew, le natif du Havre s’était forgé une solide réputation et était considéré comme l’un des meilleurs entraîneurs des États-Unis. Éxilé en terre américaine depuis 2011 après avoir été notamment entraîneur adjoint avec l’Impact Montréal, Nancy voulait tenter quelque chose de nouveau et la perspective d’entraîner en Europe était forcément l’option privilégiée par le tacticien de 48 ans.

En décembre dernier, la possibilité de rejoindre l’Écosse et le Celtic Glasgow est alors parvenue à l’entraîneur du Columbus Crew. Ni une ni deux, Nancy a rejoint le mythique club écossais afin de redresser une équipe à la dérive sous Keith Andrews. Pourtant, débauché le 3 décembre dernier, Wilfried Nancy n’a pas connu la première expérience européenne rêvée. Peu aidé par une équipe en cruel manque de confiance, le technicien français n’a pas réussi à adapter sa méthode pour redresser le Celtic FC.

Wilfried Nancy licencié un mois après son arrivée

En effet, après quatre défaites de rang pour lancer son aventure écossaise, il a cru trouver la recette avec deux victoires consécutives face à Aberdeen et Livingston en championnat. Finalement, après une rechute contre Motherwell, le Celtic FC s’est incliné lors du derby de Glasgow face aux Rangers ce week-end (1-3). Une déroute qui a coûté le poste d’entraîneur à Wilfried Nancy : déjà sur la sellette, l’entraîneur français a été officiellement remercié ce lundi après ce choc perdu, comme l’a annoncé le club écossais sur son site :

« Le Celtic Football Club annonce aujourd’hui avoir décidé de résilier le contrat de son entraîneur Wilfried Nancy, avec effet immédiat. Le club remercie Wilfried pour ses efforts et lui souhaite, ainsi qu’à sa famille, beaucoup de succès pour l’avenir. Les assistants de Wilfried, Kwame Ampadu, Jules Gueguen et Maxime Chalier, quitteront également le club et nous leur adressons nos meilleurs vœux. Le club confirme également que Paul Tisdale a quitté son poste de directeur des opérations footballistiques. Nous remercions Paul pour sa contribution à ce poste. De plus amples informations seront communiquées aux supporters dès que possible », a communiqué le club écossais, qui est désormais à la recherche de son troisième entraîneur principal de la saison, après Brendan Rogers et Nancy.