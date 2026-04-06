Le Borussia Dortmund est à l’affût de deux pépites de Ligue 1

Deuxième de Bundesliga mais relégué à neuf points du Bayern Munich, le Borussia Dortmund vit une saison contrastée. Capable de belles performances, le BVB a également affiché une irrégularité frustrante, symbolisée par sa défaite en 1/8 de finale de Coupe face à Leverkusen (0-1), puis par son élimination prématurée en barrages de Ligue des Champions face à l’Atalanta Bergame (2-0 à l’aller, 4-1 au retour). Dans ce contexte, le club de la Ruhr se projette déjà vers l’avenir avec l’ambition de corriger ses manques et de retrouver une dynamique plus stable.

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Ce nouveau cycle sera incarné par Ole Book, nommé récemment directeur sportif en remplacement de Sebastien Kehl, le 25 mars dernier. Le dirigeant allemand de 40 ans arrive avec une réputation bâtie sur sa capacité à valoriser les jeunes talents. Chargé de reconstruire un effectif amené à évoluer, avec les départs annoncés de joueurs comme Julian Brandt et Niklas Süle (et avec l’interminable dossier Nico Schlotterbeck), Book s’est déjà mis au travail pour renforcer l’effectif de Niko Kovač et semble s’être tourné vers la Ligue 1, où deux noms ressortent fortement.

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Dortmund prêt à passer à l’offensive

Selon les informations de Sky Sport, Diego Moreira (21 ans) fait partie des priorités du Borussia Dortmund pour le prochain mercato estival. Titulaire indiscutable au Racing Club de Strasbourg, l’international belge (2 sélections) s’est imposé comme l’un des meilleurs éléments de la formation alsacienne et l’un des meilleurs talents du championnat depuis son arrivée en août 2024. Sous contrat jusqu’en 2029, il pourrait néanmoins faire l’objet d’un transfert dès cet été, contre un montant estimé entre 30 et 40 millions d’euros.

Dans le même temps, le club allemand surveille aussi Abdelhamid Ait Boudlal (19 ans). Lancé cette saison par Habib Beye, le jeune défenseur formé au Stade Rennais apparaît comme une option crédible pour renforcer l’axe défensif du Borussia. Deux profils qu’Ole Book espère attirer pour renforcer cette équipe de Dortmund et qui confirment une nouvelle fois l’intérêt persistant des clubs allemands pour les jeunes talents du championnat de France.